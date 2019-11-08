На Львовщине по городу бегал испуганный лось с раной на шее (видео)
13:00, 08 ноября 2019Экология
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С помощью лесников и охотников таки удалось спровадить лося в лес.
На Львовщине городом бегал испуганный лось с раной на шее
В Сокале на Львовщине горожане заметили обессиленное животное с раной на шее.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сохатый забежал во двор местной жительницы, та вызвала полицию.
Правоохранители и прохожие пытались прогнать лося, но еще больше напугали животное. Лось сначала упал со стенки, а потом еще раз, ударившись о забор. И только с помощью лесников и охотников таки удалось спровадить лося в лес.
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