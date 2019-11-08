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На Львовщине по городу бегал испуганный лось с раной на шее (видео)

13:00, 08 ноября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сохатый забежал во двор местной жительницы, та вызвала полицию.

Правоохранители и прохожие пытались прогнать лося, но еще больше напугали животное. Лось сначала упал со стенки, а потом еще раз, ударившись о забор. И только с помощью лесников и охотников таки удалось спровадить лося в лес.

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Теги: #лось#Львовская область#Львивщинапогода во Львове