Более двух десятков лошадей волонтеры вывезли из зоны обстрелов на Донбассе (видео)

Большинство из этих лошадей родились уже под обстрелами. Только через две недели по приезду они начинают приходить в себя.

Волонтеры вывезли из зоны обстрелов более двух десятков лошадей, которые жили на ферме в Ласточкином под Авдеевкой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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От стресса, инфекций и болезней там погибла половина табуна. Теперь же у лошадок есть приют на Запорожье. Волонтеры надеются, что временный.

Лошадей привезли с фермы вблизи линии разграничения на Донбассе. Большинство из этих лошадей являются детьми войны, ведь родились уже под обстрелами.

Только через две недели по приезду лошади начинают приходить в себя – больше не боятся, что люди сделают что-то плохое, а также не шарахаются самолетов.

Так, Граня начала кушать только на третий день после переезда на мирную территорию. Полтора года назад ее покалечил БТР, а недавно вражеский осколок попал в глаз.

Сначала лошади даже не знали, что такое яблоки и морковь, теперь, уже распробовав, с радостью лакомятся ими.