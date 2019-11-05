Более двух десятков лошадей волонтеры вывезли из зоны обстрелов на Донбассе (видео)
Волонтеры вывезли из зоны обстрелов более двух десятков лошадей, которые жили на ферме в Ласточкином под Авдеевкой.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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От стресса, инфекций и болезней там погибла половина табуна. Теперь же у лошадок есть приют на Запорожье. Волонтеры надеются, что временный.
Лошадей привезли с фермы вблизи линии разграничения на Донбассе. Большинство из этих лошадей являются детьми войны, ведь родились уже под обстрелами.
Только через две недели по приезду лошади начинают приходить в себя – больше не боятся, что люди сделают что-то плохое, а также не шарахаются самолетов.
Так, Граня начала кушать только на третий день после переезда на мирную территорию. Полтора года назад ее покалечил БТР, а недавно вражеский осколок попал в глаз.
Сначала лошади даже не знали, что такое яблоки и морковь, теперь, уже распробовав, с радостью лакомятся ими.