Главную водную артерию Крыма в ужасном состоянии показали на видео

Подробнее о состоянии водной артерии Крыма смотрите в коротком видео.

Северо-Крымский канал был главной водной артерией Крыма. До аннексии он соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После 2014 поставки воды на полуостров прекратили.

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Сегодня Северо-Крымский канал не работает: он порос травой, некоторые плиты у стен канала отвалились, говорится в сюжете "Крым. Реалии".

Ранее сообщалось, что подконтрольные России оккупационные власти Севастополя признают сложное положение с водоснабжением города и поэтому собираются использовать еще три подземные скважины.