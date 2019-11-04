Главную водную артерию Крыма в ужасном состоянии показали на видео
15:28, 04 ноября 2019Экология
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Подробнее о состоянии водной артерии Крыма смотрите в коротком видео.
Северо-Крымский канал был главной водной артерией Крыма. До аннексии он соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После 2014 поставки воды на полуостров прекратили.
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Сегодня Северо-Крымский канал не работает: он порос травой, некоторые плиты у стен канала отвалились, говорится в сюжете "Крым. Реалии".
Ранее сообщалось, что подконтрольные России оккупационные власти Севастополя признают сложное положение с водоснабжением города и поэтому собираются использовать еще три подземные скважины.
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