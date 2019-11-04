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Главную водную артерию Крыма в ужасном состоянии показали на видео

15:28, 04 ноября 2019
Экология
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Северо-Крымский канал был главной водной артерией Крыма. До аннексии он соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После 2014 поставки воды на полуостров прекратили. 

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Сегодня Северо-Крымский канал не работает: он порос травой, некоторые плиты у стен канала отвалились, говорится в сюжете "Крым. Реалии".

Ранее сообщалось, что подконтрольные России оккупационные власти Севастополя признают сложное положение с водоснабжением города и поэтому собираются использовать еще три подземные скважины.

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Теги: #Крым