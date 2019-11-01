Газовая камера: в Дели объявили чрезвычайное положение из-за опасного смога (фото)

Местным жителям выдали более 5 миллионов респираторов.

В столице Индии Дели загрязнение воздуха достигло опасного для населения уровня. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Как сообщает «Русская служба BBC», специальная комиссия Верховного суда ввела ограничения в самом городе и нескольких соседствующих штатах.В регионе приостановили строительные работы и запретили салюты.

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Городские школы закрыты как минимум до следующего вторника. Местным жителям выдали более 5 миллионов респираторов.

Глава городского правительства Арвинд Кеджривал заявил, что Дели превращается в "газовую камеру". Тем временем, местные публикуют в соцсетях фотографии с окутавшим город смогом. Люди жалуются, что ситуация с каждым годом становится все хуже.

Причиной загрязнения воздуха являются местные фермеры, которые привыкли сжигать стерню после сбора урожая. На Севере Индии осенью ежегодно сжигают более 23 млн тонн таких отходов. Ситуацию усугубляют пуски салютов к празднику Дивали, выбросы автомобилей и производства, а также строительная пыль.

Отмечается, что в составе смога присутствуют двуокиси углерода, азота и серы. Микрочастицы пыли также оседают в легких человека, а иногда и попадают прямо в кровеносную систему.

Как сообщал УНИАН, октябрь принес в Киев не только бабье лето, а осенний смог. Несколько дней в столице фиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Жители столицы выкладывали в соцсети видео и фото затянутого туманом города.

В КГГА отмечают - над Киевом не задымленность, а так называемая "температурная инверсия". Днем воздух прогревается, ночью он холодный, и при условии 100% влажности имеем туман. Также жители частных секторов жгут листья и мусор, что тоже влияет на состояние воздуха.

В случаях задымленности советуют не выходить на улицу и держать окна закрытыми. С первыми морозами ситуация должна улучшится.