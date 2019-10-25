Спасатели успокаивают: значительного загрязнения воздуха нет

В то же время густые туманы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

Специалисты не зафиксировали значительного роста уровня загрязнения воздуха. Незначительные повышения предельно допустимых концентраций есть только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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«Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает», – говорится в сообщении.

В то же время отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры от поверхности земли до высоты 700-800 метров и густые туманы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

С целью усиления мониторинга атмосферного воздуха в городе Киеве сеть постов (16 постов) метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского переведены на усиленный режим работы.

По состоянию на 25 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

Таким образом, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства относительно состояния воздуха.

Как сообщал УНИАН, в первой половине дня 25 октября по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.