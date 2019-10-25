Украинцев предупреждают о сильном тумане

Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS

В первой половине дня 25 октября по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В первой половине дня 25 октября в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 25 октября, в большинстве регионов Украины будет сухо и тепло. До конца недели погода существенно не изменится.