Экоактивист вскарабкался на Биг-Бен и требовал поговорить с премьером об изменениях климата (фото)

Мужчина был одет, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в странный костюм с париком густых белокурых волос.

С крыши Биг-Бена в Лондоне офицеры полиции сняли 43-летнего экологического активиста, который три часа выкрикивал лозунги эко-движения.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Мужчина был одет, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в странный костюм с париком густых белокурых волос.

Он поднялся на Биг-Бен, чтобы рассказать о бездеятельности правительства относительно изменений климата. Телеканал пишет, что британец был готов оставаться до тех пор, пока его требование «поговорить с мистером Джонсоном» (премьер-министр Великобритании – УНИАН) не будет удовлетворено.

На башне британец развесил флаг в цветах радуги и написал: «Собрание граждан».

Как сообщал УНИАН, британская полиция приказала прекратить в Лондоне протесты группы Extinction Rebellion после недели гражданского неповиновения со стороны активистов по изменению климата.