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Всемирный день чистоты: глава представительства ЕС в Украине убирал мусор возле реки в Киеве (фото)

18:23, 21 сентября 2019
Экология
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Глава представительства ЕС в Украине убирал мусор возле берегов Днепра в Киеве / фото twitter.com/MattiMaasikas

Об этом он написал в своем Twitter.

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«Спасибо всем волонтерам, в т. ч. из Представительства ЕС, которые сегодня были на уборке берегов реки Днепр в солнечном Киеве. Никто иной, как сами люди, не может убрать собственный дом. Пластиковые отходы, в основном, лежат в основе стратегии ЕС по более чистой планеты», — написал Маазикас.

21 сентября по всему миру проходит Всемирный день чистоты.

Международное уборки проводят по меньшей мере в 163 странах.

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Теги: #Киев#мусорпогода в Киеве