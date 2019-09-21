Всемирный день чистоты: глава представительства ЕС в Украине убирал мусор возле реки в Киеве (фото)

21 сентября по всему миру проходит Всемирный день чистоты.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маазикас приобщился к уборке берегов Днепра в Киеве.

Об этом он написал в своем Twitter.

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«Спасибо всем волонтерам, в т. ч. из Представительства ЕС, которые сегодня были на уборке берегов реки Днепр в солнечном Киеве. Никто иной, как сами люди, не может убрать собственный дом. Пластиковые отходы, в основном, лежат в основе стратегии ЕС по более чистой планеты», — написал Маазикас.

Thanks to all volunteers, incl from @EUDelegationUA, who were out today to clean the shores of the Dnipro river in sunny #Kyiv. Nobody else than people themselves can clean up their own house. Plastic waste, mainly, which is at the heart of #EU strategies for a cleaner planet. pic.twitter.com/VgXZozRSkI — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 21, 2019

21 сентября по всему миру проходит Всемирный день чистоты.

Международное уборки проводят по меньшей мере в 163 странах.