Антирейтинг украинских предприятий-загрязнителей возглавил комбинат Ахметова

Бизнесмену принадлежат шесть из десяти попавших в список предприятий.

Антирейтинг украинских предприятий-загрязнителей возглавил Мариупольский металлургический комбинат (ММК) имени Ильича, который входит в группу «Метинвест» бизнесмена Рината Ахметова. Только за 2018 год предприятие выбросило в воздух 266,608 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Читайте такжеПравительство утвердило новый порядок мониторинга состояния воздухаОб этом пишет LIGA.net со ссылкой на данных Государственной службы статистики.

На втором месте – криворожский «Арселор Миттал», которым владеет индийский бизнесмен Лакшми Миттал (201,909 тысяч тонн выбросов).

На третьем месте – Бурштынская ТЭС, которая входит в «ДТЭК Западэнерго» Ахметова (182,922 тысячи тонн выбросов).

На четвертом месте – Кураховская ТЭС, что входит в «ДТЭК Востокэнерго» Ахметова (139,148 тысячи тонн выбросов).

На пятом месте – Углегорская ТЭС, входит в ПАО «Центрэнерго», контрольный пакет акций которого принадлежит государству (99,985 тысячи тонн выбросов).

Читайте такжеМертвая вода. Как экологическая ситуация на оккупированном Донбассе угрожает всей УкраинеНа шестом месте – Днепровский металлургический комбинат, что входит в Индустриальный Союз Донбасса Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега Мкртчана (99,01 тысячи тонн выбросов).

На седьмом месте – Запорожская ТЭС, которая входит в «ДТЭК Днепроэнерго» Ахметова (98,059 тысячи тонн выбросов).

На восьмом месте – «Азовсталь» из группы «Метинвест» Рината Ахметова (88,769 тысячи тонн выбросов).

На девятом месте – Ладыжинская ТЭС, что входит в «ДТЭК Западэнерго» Ахметова (72,289 тысячи тонн выбросов).

Как ранее сообщал УНИАН, в Верховной Раде предложили реформу механизма распределения эконалога в Украине.