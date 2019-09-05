Эколог указал на существенные угрозы для здоровья из-за скачка радиации в России

Радиационное облучение, прежде всего, повышает риск онкологических заболеваний, отметил эколог.

В результате взрыва на полигоне в Архангельской области РФ в окружающую среду могли быть выброшены альфа и бета-частицы, опасные при попадании в дыхательные пути человека.

"Поскольку было зафиксировано повышение гамма-фона в примерно 20 раз, можно говорить о том, что это достаточно значимый выброс. Кроме гамма-излучения, могут присутствовать альфа и бета-частицы", – сказал «Обозревателю» руководитель проекта энергетического отдела российского Greenpeace Рашид Алимов.

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Комментируя информацию об обнаруженных в Белом море металлических понтонах, которые "сильно фонят", он сказал: "Подтверждать или опровергать такую информацию мы не можем, потому что мы в таком же положении, что и вы – мы увидели это в интернете. По информации, которая есть, эти понтоны были в эпицентре событий 8 августа. Понятно, что радиоактивное загрязнение там есть, и это ожидаемо".

"Но полной картины все равно нет", – констатировал эколог.

Он сообщил о том, что российский Greenpeace обращался в Росгидромет и в Роспотребнадзор с просьбой предоставить "наиболее полную информацию о составе выброса, о том, какие радионуклиды были выброшены, и об активности выброса, концентрации и локализации основной радиоактивности", поскольку "без этого сложно оценить риски и принять или не принять версию властей о том, что рисков нет".

По словам Алимова, был получен ответ от Архангельского отделения Роспотребнадзора, "но в нем содержалась просто ссылка на заключение научного института о том, что выброс был незначительным и никаких рисков не существует".

"В ответ мы пригласили прислать нам этот вывод, чтобы видеть, на основании чего они пришли к такому выводу, что они анализировали", – сообщил эколог.

Говоря о рисках для жизни и здоровья людей, он сказал о том, что радиационное облучение, прежде всего, повышает риск онкологических заболеваний. "Чтобы оценить дополнительный коллективный риск для людей, учитывая возможное накопление радионуклидов в окружающей среде, нужно знать активность и состав выброса", – отметил он.

"Когда произошел инцидент, люди не имели информации о том, что случилось, бежали в аптеки и скупали препараты йода. Когда неизвестно, был ли в выбросе радиоактивный йод, нужно их принимать или нет, и власти, "Росатом" и Минобороны об этом не сообщают, - эта ситуация неправильная", – подчеркнул эколог.

Напомним, в Архангельской области РФ произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли и пострадали люди.

В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.

Согласно версии корпорации "Росатом", взрыв на полигоне произошел из-за стечения факторов. Подобные трагедии якобы нередко происходят во время испытаний новых технологий.

По другой же версии, ЧП произошло во время испытания ракеты на морской платформе.