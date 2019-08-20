Россия включила две станции по измерению уровня радиации после огласки в СМИ

В России заработали две из четырех мониторинговых станций.

Россия включила две из четырех мониторинговых станций по установлению уровня радиации.

Об этом в Twitter сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Лассина Зербо.

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По его словам, заработали радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино), информация от них поступает на временный технический секретариат.

Ранее Зербо сообщал о четырех станциях, которые прекратили передавать данные вскоре после взрыва под Архангельском. Сначала стало известно о пунктах в Дубне и Кирове, затем – в городе Билибино на Чукотке и в селе Залесово на Алтае.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельска, произошел взрыв.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии – в норме. Однако датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск. Также район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.