В Мариуполе люди задыхаются из-за кустарного производства древесного угля вблизи жилых домов (фото)

Мариупольцы жалуются, что жгут древесный уголь в основном в вечернее время. Как раз когда они выходят во двор посидеть на лавочках и погулять с детьми.

Жители 23 микрорайона в Мариуполе жалуются на удушливый запах выбросов расположенного по соседству кустарного производства древесного угля.

Об этом пишет "Восточный вариант".

Один из местных предпринимателей разместил самодельные печи для производства угля в опасной близости от многоэтажных домов, жильцы которых теперь вынуждены регулярно вдыхать продукты горения, а жалобы в правоохранительные органы так и не дали никакого результата. Технология такого производства довольно примитивна, а печи сконструированы буквально из подручных материалов, что исключает какие-либо очистные сооружения.

Читайте такжеХарьковские лесничие украли леса на 24 млн гривен - ГБРМариупольцы, живущие по адресу ул. Пилипа Орлика, 97 жалуются, что жгут древесный уголь в основном в вечернее время. Как раз когда они выходят во двор посидеть на лавочках и погулять с детьми.

По факту обнаруженных тогда нарушений было открыто уголовное производство. Пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что владельцы производства нарушают технологический процесс, а выбросы предприятия представляют угрозу для здоровья людей.

Однако, несмотря на такие заявления правоохранителей, вредное производство так и не прекратило свою деятельность. Напротив, ситуация только ухудшилась. Летом запах гари стал настолко сильным, что люди просыпались от него ночтью и вынуждены были закрывать окна даже в летнюю жару.