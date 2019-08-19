В Исландии ученые «похоронили» первый ледник, который исчез из-за изменений климата (фото)

Участники церемонии установили табличку на вулкане, где некогда располагался ледник.

В Исландии почтили память первого исландского ледника, который растаял из-за изменения климата.

Ледник Окйокулль официально объявили «умершим» в 2014 году, когда он стал слишком маленьким, пишет BBC.

В церемонии почтения памяти ледника приняли участие премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир, министр окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон, а также бывшая президент Ирландии Мэри Робинсон.

Участники церемонии установили табличку на вулкане, где некогда располагался ледник.

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«Ок – первый исландский ледник, который потерял свой статус ледника. Как ожидается, в следующие 200 лет такая же судьба ждет все наши ледники. Этот монумент – чтобы подтвердить, что мы знаем, что происходит и что надо сделать. Только ты знаешь, мы сделаем это», – говорится в послании.

В 2018 году Межправительственная панель по изменению климата предупредила, что при сохранении текущего уровня выбросов диоксида углерода Земля может нагреться на 1,5 градуса по Цельсию в ближайшие десятилетия.

Today, @CymeneHowe and @DominicBoyer led a hike on #Okmountain in Borgarfjörður, Iceland to install a memorial to #Okjokull, the country's first named glacier lost to climate change. #Okglacierpic.twitter.com/Haek1GM8SA — Rice University News (@RiceUNews) August 18, 2019

Согласно отчету, поверхность Земли уже нагрелась на один градус – этого оказалось достаточно, чтобы поднять уровень океанов и спровоцировать таяние ледников, смертоносные ураганы, наводнения и засухи.

При сохранении таких темпов, считают ученые, температура может вырасти в конце концов на 3-4 градуса, что сделает планету непригодной для жизни людей.