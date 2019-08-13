У Трампа смягчили закон об исчезающих видах, экологи говорят об угрозе для животных

Природоохранные организации опасаются, что изменения усилят угрозу для редких видов и намерены оспорить их в суде.

Администрация президента Дональда Трампа окончательно утвердила изменения в Законе об исчезающих видах, которые призваны модернизировать принятый десятки лет назад закон.

Однако природоохранные организации опасаются, что изменения усилят угрозу для вымирающих видов, пишет Голос Америки.

Считается, что благодаря принятому в 1970-е годы закону удалось спасти от вымирания таких представителей животного мира, как белоголовые орланы, серые киты и медведи гризли, однако закон давно вызывает недовольство у компаний, занимающихся бурением, добычей полезных ископаемых и другими видами промышленности, поскольку предусматривает ограничения на использование земель, где обитают находящиеся под угрозой виды.

Изменение Закона об исчезающих видов является одной из многочисленных инициатив президента Трампа по смягчению существующих ограничений с целью увеличения объемов добычи нефти, природного газа и каменного угля, а также расширения использования федеральных земель в фермерском и лесном хозяйстве.

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В частности, планируется отменить практику применения одинаковых видов защиты для редких видов и видов, находящихся под угрозой исчезновения, а также убрать из закона формулировки, предписывающие властям не учитывать экономические последствия мер защиты животных.

Действующий закон защищает животных вне зависимости от экономических особенностей региона их обитания.

"Утвержденные поправки строго соответствуют президентскому мандату по смягчению бремени регулирования, с которым сталкивается американская общественность, при этом не жертвуя нашими целями в плане защиты животных и окружающей среды", – заявил министр торговли Уилбур Росс.

Изменения анонсировали Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Министерства внутренних дел и Национальная служба морского рыболовства Министерства торговли.

Защитники окружающей среды заявляют, что намерены оспорить изменения в суде.

"Эти изменения проходятся бульдозером по защитным мерам, которые предусмотрены Законом об исчезающих видах для самых уязвимых представителей американской дикой природы", – заявил глава программы по исчезающим видам Центра биоразнообразия Ноа Гринвальд.

"Для таких животных, как росомаха и данаида монарх, это может стать началом конца", – предупреждает он.

По словам Гринвальда, его организация намерена обратиться в суд в попытке заблокировать изменения, которые "служат только интересам нефтяной промышленности и других загрязнителей окружающей среды, которые считают исчезающие виды досадными неудобствами".

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Новые правила также запрещают выделять критически важные места обитания для видов, которым угрожает изменение климата, отмечают в Центре биоразнообразия. Президент Трамп отвергает общепринятые научные оценки проблемы изменения климата.

Природоохранные организации и генеральные прокуроры ряда штатов, в том числе Калифорнии и Массачусетса, выступали против предлагаемых изменений еще с тех пор, как они были анонсированы в прошлом году, настаивая, что они идут вразрез с главной целью Закона об исчезающих видах и Закона о национальной экологической политике.

Напомним, в 2017 году президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. Строительство данных нефтепроводов было остановлено при администрации экс-президента США Барака Обамы из-за протестов защитников окружающей среды.