В бельгийском зоопарке у большой панды родились близняшки (фоторепортаж)

У больших панд взрослые самки способны к зачатию лишь раз в году, причем продолжается эта фаза меньше двух дней, из-за чего панды плохо размножаются в неволе.

В бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" (Pairi Daiza) большая панда родила сразу двух детенышей.

Зоопарк сообщил, что на свет появились маленькие панды - самец и самка. Случаи рождения этих животных в неволе крайне редки, сообщает Би-Би-Си.

Следующие несколько дней будут чрезвычайно важны для их выживания, отметили в "Пайри Дайза". Детеныши и их мать Хао Хао будут находиться под присмотром сотрудников зоопарка, которые должны следить за надлежащим уходом за малышами.

Основатель и президент зоопарка заявил: "Рождение двух детенышей - это прекрасная новость для этого удивительного вида, по-прежнему находящегося под угрозой. Мы очень горды".

Детеныши родились в четверг. Самец весит 160 г, а самка, родившаяся два часа спустя, весит 150 г.

Чтобы мать могла отдохнуть, работники зоопарка решили оставлять с Хао Хао по одному детенышу, в то время как другой будет находиться в инкубаторе на искусственном вскармливании.

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До рождения близнецов Хао Хао уже один раз становилась матерью в "Пайри Дайза". Панду взяли в аренду у Китая на 15 лет. Все детеныши панд, родившиеся в период аренды, также являются собственностью КНР.

У больших панд необычный репродуктивный цикл: взрослые самки способны к зачатию лишь раз в году, причем продолжается эта фаза меньше двух дней, из-за чего панды плохо размножаются в неволе. Люди вмешиваются в процесс, полагая, что возбудить половое желание у зверей можно, например, демонстрируя им так называемое "панда-порно" или даже давая виагру. Но эти эксперименты не увенчались особым успехом. Хао Хао искусственно осеменили в апреле.

По информации Всемирного фонда дикой природы, в мире в природе осталось менее 2 тысяч панд.

В 2016 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов сменил статус больших панд с вида, находящегося под угрозой, на вид, находящийся в уязвимом положении.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоопарке китайской провинции родились панды-двойняшки. Это - девочка и мальчик.