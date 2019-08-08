Экологи призывают передать часть экологического налога на модернизацию предприятий

Эксперты уверены, что деньги эконалога должны направляться не на преодоление последствий загрязнения, а на уменьшение вредных выбросов.

Поступления от экологического налога должны аккумулироваться, а значительная часть этих денег пойти на модернизацию промышленных предприятий, убеждены экологи.

Об этом сообщает 24 канал.

Сегодня эконалог не компенсирует ущерб, нанесенный окружающей среде и здоровью людей, ведь он используется властью в основном не по назначению.

Эксперты уверены, что деньги эконалога должны направляться не на преодоление последствий загрязнения, а на уменьшение вредных выбросов.

"Для нас, как для государства, намного выгоднее ликвидировать причину. То есть заниматься экологической модернизацией предприятий и туда направлять доступные ресурсы. Конечно, параллельно нужно стимулировать и промышленные предприятия, направлять собственные ресурсы в этом направлении. Но повышение эффективности использования экологического налога позволит дать мощный толчок в направлении экологической модернизации, и ускорить, я думаю, лет на 5-10",– отметил гендиректор Центра экологии и развития технологий гендиректор Центра экологии и развития технологий Владислав Антипов.

Эксперты предлагают направить средства от налога на строительство новых очистных сооружений, фильтров и на современную модернизацию предприятий. Для этого нужен общественный контроль и эффективный механизм использования средств.

"Первое задание, где мы должны объединиться, – это вернуть поступления в специальный фонд. Второй вопрос – это реформирование самого фонда охраны окружающей среды, четких прозрачных механизмов выделения средств, и создания юрлица, которая бы предоставляла средства и могла бы их вернуть", – сказала консультант в области обращения с отходами Татьяна Омельченко.

Предложенные изменения в эконалога независимые экологи передадут представителям нового парламента и профильному министерству.