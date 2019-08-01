В Харькове заберут лебедей из Сада Шевченко из-за хулиганских действий посетителей
18:44, 01 августа 2019Экология
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Городской голова Кернес распорядился забрать лебедей из Сада Шевченко.
Иллюстрация / REUTERS
Пару лебедей заберут из озера в Саду Шевченко из-за хулиганских действий некоторых посетителей.
Об этом сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
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«Спасибо всем, кто купался в этом озере, пугая лебедей, кто кормил их всякой ерундой, кто пытался «помочь» им найти и залезть в свой домик, и многим другим — тоже спасибо. В ближайшее время мы найдем для этой красивой пары черных лебедей другое место жительства. Я дал задание отселить их оттуда. Вместо ненужного теперь домика лебедей в озере будет фонтан», — говорится в сообщении в официальном канале Кернеса в Telegram.
Как сообщалось, часть Сада Шевченко с озером открыли после реконструкции 17 июля.
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