цей матеріал доступний українською

В Харькове заберут лебедей из Сада Шевченко из-за хулиганских действий посетителей

18:44, 01 августа 2019
Экология
140 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Читайте такжеЗнаменитый фонтан «Каскад» в Харькове закрыли навсегда (фото, видео)

«Спасибо всем, кто купался в этом озере, пугая лебедей, кто кормил их всякой ерундой, кто пытался «помочь» им найти и залезть в свой домик, и многим другим — тоже спасибо. В ближайшее время мы найдем для этой красивой пары черных лебедей другое место жительства. Я дал задание отселить их оттуда. Вместо ненужного теперь домика лебедей в озере будет фонтан», — говорится в сообщении в официальном канале Кернеса в Telegram.

Как сообщалось, часть Сада Шевченко с озером открыли после реконструкции 17 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьковпогода в Харькове