Система администрирования и распределения экологического налога в Украине должна быть реформирована – глава общественного совета при Минэкологии Берзина

Средства от экологического налога должны аккумулироваться в специальном фонде, а часть из них - использоваться для модернизации промышленных предприятий.

Система администрирования и использования поступлений от экологического налога в Украине должна быть реформирована, так как сейчас она неэффективна и непрозрачна.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила глава общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов и президент ВОО «Живая планета» Светлана Берзина.

По ее словам, ежегодно предприятия Украины платят около 5 млрд грн экологического налога. Из этой суммы лишь 55% средств направляются на природоохранные мероприятия. Остальная часть направляется в общий фонд госбюджета, где не используется на решение экологических вопросов.

Более того, добавила Берзина, не было ни одного года, когда бы средства от экологического налога были использованы в полном объеме.

«Это свидетельствует об ошибке в системе госуправления и неспособности эффективно использовать средства», - сказала Берзина.

Она отметила, что средства от экологического налога должны аккумулироваться в специальном фонде, а часть из них - использоваться для модернизации промышленных предприятий.

«Экологический налог должен работать на модернизацию. Это по сути инструмент «зеленых» инвестиций, он должен быть использован в качестве компенсации по внедрению мер модернизации предприятий. Мы не можем остановить нашу экономику, но мы должны в короткие сроки существенно снизить влияние на окружающую среду. Это требует существенных объемов инвестиций», - сказала Берзина.

По ее словам, государство также могло бы стимулировать модернизацию, заказывая продукцию, услуги и работы с улучшенными экологическим характеристиками.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции глава Комитета общественного совета по вопросам экологии и недропользования Павел Жила сообщил, что в парламенте зарегистрированы законопроекты, которые могли бы усовершенствовать данную проблему.

«Суть предложений в том, что все экологические деньги должны использоваться исключительно для решения экологических вопросов. При этом эти средства должны аккумулироваться в специальных фондах. Эти деньги должны работать на предотвращение, то есть на строительство новых очистных сооружений, фильтров, внедрение экологических проектов на предприятиях. Надеюсь, что эти инициативы будут поддержаны новым составом правительства и Верховной Рады», - сказал Жила.

Как сообщал УНИАН, в середине июля вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил о необходимости пересмотреть порядок распределения средств от экологического налога, чтобы часть сбора возвращать промышленным предприятиям для модернизации производства.