Стартовал третий этап исследований экологического состояния Черного моря с участием украинских ученых

Черноморские исследования при поддержке ЕС были начаты три года тому назад.

Ученые из Украины, Грузии и ЕС в рамках международного проекта Emblas начали третий этап исследований экологического состояния акватории Черного моря (Emblas-Plus), который продлится до конца августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, об этом сказал заместитель министра экологии по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо.

Он отметил, что в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина разработала и приняла новое законодательство, касающееся экологического мониторинга состояния моря.

«Черноморские исследования при поддержке ЕС совместно с ПРООН были начаты три года тому назад как раз для того, чтобы на основе критериев Директивы ЕС о морской стратегии выяснить реальное экологическое состояние акватории», - говорится в сообщении.

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«Речь идет о всех странах, имеющие выход к Черному морю. Для нас эти исследования уникальны, потому что впервые в истории Украины были проведены системные экспедиции, исследованы десятки тысяч проб, согласованы точки забора, создана уникальная база данных на 208 тысяч записей, и многое другое. На днях наша команда ученых из Украины, ЕС, Грузии отправилась в третью экспедицию», - пояснил замминистра.

В министерстве рассказали, что по результатам исследований в рамках этого же проекта в акватории Черного моря была обнаружена ртуть, диоксины, различные пестициды, в том числе запрещенные, антибиотики и другие вещества из фармацевтической отрасли, химикаты, используемые в морском транспорте, большое количество химикатов из промышленных сточных вод и тому подобное.

На базе этих данных сделана классификация состояния в соответствии с Директивой на 5 категорий для прибрежных вод - от плохого до хорошего экологического состояния - для остальных 2 категории.