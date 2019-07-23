В одесском дельфинарии "Немо" родился дельфиненок (видео)

Его вес составляет ориентировочно 10 кг.

В одесском дельфинарии «Немо» родился дельфиненок.

Как сообщили УНИАН в дельфинарии, детеныш у самки Джулии родился в минувшие выходные.

«Джулия родила второй раз, и мать и детеныш чувствуют себя нормально. Пол новорожденного пока неизвестен, поэтому еще не определились с именем», - сообщили в «Немо».

Ветеринары стараются к детенышу не приближаться, чтобы не раздражать мать. Его вес ориентировочно – 10 кг (стандартный вес для детеныша дельфина).

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Как отмечается, самка и детеныш чувствуют себя нормально и находятся в общем бассейне, но в ближайший год Джулию в представлениях задействовать не будут.

Как отметил директор по развитию сети дельфинариумов Фазиль Аскеров, предполагается, что позднее объявят конкурс на лучшее имя для детеныша.

По словам главного тренера дельфинария Елены Колмогоровой, новорожденный плавает в бассейне под присмотром Джулии, которая учит его правильно дышать и держаться в воде.

Как сообщал УНИАН, летом 2018 года в одесском дельфинарии «Немо» во время шоу на глазах у зрителей родился дельфиненок.