Финляндия назвала климатическую политику приоритетом во время председательства в ЕС
Приоритетом Финляндии во время председательства в Европейском Союзе станут вопросы климатической политики.
Об этом заявил финский премьер-министр Антти Ринне, передает Deutsche Welle.
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По его словам, главной задачей, которую будет решать Финляндия во время своего председательства в ЕС, станет прекращение в Европе к 2050 году загрязнения атмосферы выбросами парниковых газов.
Во время выступления в парламенте страны Ринне отметил, что время климатической политики в стиле "да, но" прошло.
Напомним, что на саммите ЕС в Брюсселе, который состоялся на прошлой неделе, странам Евросоюза не удалось прийти к согласию относительно установления крайнего срока отказа от парниковых выбросов в основном из-за сопротивления Польши, Венгрии и Чехии.