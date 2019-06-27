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Финляндия назвала климатическую политику приоритетом во время председательства в ЕС

02:21, 27 июня 2019
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил финский премьер-министр Антти Ринне, передает Deutsche Welle.

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По его словам, главной задачей, которую будет решать Финляндия во время своего председательства в ЕС, станет прекращение в Европе к 2050 году загрязнения атмосферы выбросами парниковых газов.

Во время выступления в парламенте страны Ринне отметил, что время климатической политики в стиле "да, но" прошло.

Напомним, что на саммите ЕС в Брюсселе, который состоялся на прошлой неделе, странам Евросоюза не удалось прийти к согласию относительно установления крайнего срока отказа от парниковых выбросов в основном из-за сопротивления Польши, Венгрии и Чехии.

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Теги: #климат#Финляндия#парниковые газы