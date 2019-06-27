Финляндия назвала климатическую политику приоритетом во время председательства в ЕС

Финляндия будет председательствовать в Евросоюзе с 1 июля.

Приоритетом Финляндии во время председательства в Европейском Союзе станут вопросы климатической политики.

Об этом заявил финский премьер-министр Антти Ринне, передает Deutsche Welle.

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По его словам, главной задачей, которую будет решать Финляндия во время своего председательства в ЕС, станет прекращение в Европе к 2050 году загрязнения атмосферы выбросами парниковых газов.

Во время выступления в парламенте страны Ринне отметил, что время климатической политики в стиле "да, но" прошло.

Напомним, что на саммите ЕС в Брюсселе, который состоялся на прошлой неделе, странам Евросоюза не удалось прийти к согласию относительно установления крайнего срока отказа от парниковых выбросов в основном из-за сопротивления Польши, Венгрии и Чехии.