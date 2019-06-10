Ситуация с загрязнением реки Рось контролируемая, угроз нет – Гройсман

По словам премьер-министра, все ответственные государственные службы проводят мониторинг инцидента.

Ситуация, связанная с загрязнением реки Рось в Винницкой области, на данный момент контролируемая, а серьезных угроз для населения нет.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман журналистам в ходе рабочего визита в Винницкую область.

«По состоянию на сейчас у меня нет никакой информации, которая бы несла угрозу. Ситуация, по имеющейся у меня информации, является контролируемой, все службы работают на тем, чтобы мониторить ситуацию, и в случае необходимости принимать меры», - сказал он.

По словам Гройсмана, все ответственные государственные службы проводят мониторинг инцидента.

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Как сообщал УНИАН, 9 июня около 5.00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд и далее - в реку Рось.

Согласно информации Национальной полиции, загрязнение водоема произошло из-за попадания гербицидов, похищенных из фермерских хозяйств Казатинского и Липовецкого районов Винницкой области.

По факту загрязнения водоема, который является притоком реки Рось, следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины. По фактам краж гербицидов открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража).