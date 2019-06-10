В Минобразования призвали украинцев учиться сортировать мусор

Украинцев хотят научить, как обращаться с твердыми бытовыми, опасными органическими отходами и отходами упаковки.

Знали ли вы, что менее 5% отходов, которые вы выбрасываете в помойку, проходят переработку. Все остальное направляется на свалки. Их площадь достигает 7% от территории Украины - это приравнивается до размеров Дании.

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С таким посылом обратились в Министерстве образования и науки Украины на странице в Facebook и пригласили украинцев присоединиться к бесплатному онлайн курсу.

"Хотите изменить ситуацию? Узнайте, как это можно сделать, на онлайн курсе от Prometheus. Он расскажет, как обращаться с твердыми бытовыми, опасными органическими отходами и отходами упаковки. А также - в чем их опасность и почему их надо собирать отдельно. Обучение состоит из 10 занятий и является полностью бесплатным", - подчеркнули в министерстве.

Ранее эксперты отмечали, что наиболее остро в Украине стоят такие важные для общества вопросы, как последствия загрязнения бытовыми отходами, в том числе и стихийными свалками, а также сокращение водных ресурсов, в результате засолки водоемов.

Сейчас в Украине действуют 5400 полигонов, из которых большинство не соответствуют нормам безопасности. Они занимают площадь 8,5 тыс. га и ежегодно принимают около 10 млн т мусора. Среди прочего и опасные отходы (батарейки, отработанные аккумуляторы, вещества с опасными химическими соединениями), которые попадают на полигоны в связи с отсутствием во многих населенных пунктах системы раздельного сбора мусора. Также в Украине по статистике около 35 000 незаконных свалок. На переработку попадает менее 5% вторичного сырья, а заводам, которые его требуют, приходится закупать сырье за рубежом.