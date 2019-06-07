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В Германии цирк отказался от дрессированных животных - их заменили голограммы (видео)

08:14, 07 июня 2019
Экология
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Сегодня все больше людей отказываются от походов в цирк из-за эксплуатации диких животных. Для того, чтобы прекратить обвинения в злоупотреблении животными, немецкий цирк Ронкалли решил заменить животных голограммами. Таким образом, современные технологии помогли творчеству. Об этом сообщает Designcafeclub.

Такое решение руководство цирка приняло в июне 2017 года, когда в Нью-Йорке приняли закон, запрещающий использовать в представлениях диких животных. Аналогично поступили и в Мадриде и Лос-Анджелесе. Однако, несмотря на запреты, цирковые гастролеры продолжили использовать козлов или пуделей, ссылаясь на то, что это домашние животные.

Как сообщал УНИАН, в марте в Киеве запретили выступления передвижных цирков с животными.

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Теги: #Германия#животные#цирк