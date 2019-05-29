В лесах Киева будет круглосуточное дежурство лесной охраны

Лесопарковые хозяйства столицы подготовили 26 единиц спецтранспорта для реагирования на возможные лесные пожары.

В лесах Киева в связи с началом пожароопасного периода введено круглосуточное дежурство лесной охраны.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на начальника Управления экологии и природных ресурсов Андрея Малеваного.

Отмечается, что организована работа оперативного штаба по ликвидации лесных пожаров.

В лесах созданы и восстановлены около тысячи километров минерализованных полос для предотвращения распространения огня. Подготовлен запас горюче-смазочных материалов.

Читайте такжеВ Киеве открыли первую в Украине городскую экотропу (фото)

«В круглосуточном дежурстве в выходные, праздничные дни и в период высокой пожарной опасности задействованы ответственные работники КО «Киевзеленстрой» и лесная охрана лесопарковых хозяйств. Коммунальными предприятиями лесопарковых хозяйств, входящих в состав объединения, подготовлена противопожарная техника и оборудование: 14 пожарных машин, 12 тракторов с плугами, 10 наблюдательных башен, 5 из которых оборудованы системами видеонаблюдения, 20 пунктов сосредоточенного пожарного инвентаря», - рассказал Малеваный.

По его информации, на территории Святошинского лесопаркового хозяйства функционирует современная система обнаружения и реагирования на пожары в лесных массивах «Азимут».

«Вовремя выявить и локализовать пожар - важная задача, при помощи системы «Азимут», камеры которой покрывают 12,5 тысяч гектаров леса и имеют быстрое оповещение, данные оперативно направляются оператору системы, который в свою очередь мобилизует все средства для его преодоления», - сообщил Малеваный.

Также с целью предупреждения пожаров на территорию лесных насаждений перекрываются физическими препятствиями неплановые дороги и заезды. Так, перекрыто 106 въездов и установлено 55 знаков «Движение запрещено».

По данным КГГА, в этом году на территории лесопарковых хозяйств уже выявлено и ликвидировано 30 случаев возгораний.