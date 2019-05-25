Канада выбрала компанию для утилизации своего мусора с Филиппин

Этот мусор был незаконно отправлен для переработки частным канадским предприятием на Филиппины в 2013–2014 годах.

Находящийся в канадском округе Метро-Ванкувер одноименный объект по переработке твердых отходов займется утилизацией канадского мусора из Филиппин.

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Как ожидается, весь мусор будет переработан до конца лета, говорится в сообщении пресс-службы округа, передает kommersant.

Выбранное предприятие находится рядом с портом Ванкувер, что облегчит доставку мусора. Этот объект, по мнению местных властей, является «наиболее экологически устойчивым» вариантом для получения энергии и ресурсов из мусора, который не может быть повторно использован или переработан. Согласно исследованиям, проводившимся на Филиппинах в 2014 и 2015 году, отходы в основном состоят из бумаги и смешанного пластика с низким содержанием загрязняющих веществ.

Этот мусор был незаконно отправлен для переработки частным канадским предприятием на Филиппины в 2013–2014 годах. Из 103 контейнеров с отходами 34 уже утилизированы. В мае 2019-го президент Филиппин Родриго Дутерте поручил правительству нанять частную судоходную компанию, чтобы доставить оставшиеся 69 контейнеров с мусором в территориальные воды Канады. Канада пообещала взять на себя все расходы на транспортировку и уничтожение отходов.