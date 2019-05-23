В чешском зоопарке впервые родились чрезвычайно редкие свинки-пекари (видео)
12:28, 23 мая 2019Экология
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Двое поросят здоровы и хорошо себя чувствуют.
В пражском зоопарке впервые родились чакские пекари. Двое поросят здоровые и хорошо себя чувствуют.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Пекари - это млекопитающие, похожие на диких свиней. Долгое время их считали вымершими, пока не обнаружили небольшую популяцию в Южной Америке.
Считается, что они жили там миллионы лет, однако из-за охоты, вырубки лесов и болезни их численность критически сократилась.
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