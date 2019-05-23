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В чешском зоопарке впервые родились чрезвычайно редкие свинки-пекари (видео)

12:28, 23 мая 2019
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Пекари - это млекопитающие, похожие на диких свиней. Долгое время их считали вымершими, пока не обнаружили небольшую популяцию в Южной Америке.

Считается, что они жили там миллионы лет, однако из-за охоты, вырубки лесов и болезни их численность критически сократилась.

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Теги: #зоопарк#Прага