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Чернобыль-2019: от зоны отчуждения к зоне возрождения (видео)

10:00, 26 апреля 2019
Экология
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Со времен аварии на ЧАЭС уровень радиации снизился в 10 тысяч раз. В 2016 году здесь был создан Чернобыльский биосферный заповедник. На его территории живут 54 редких видов животных и растут 115 сортов растений, занесенных в Красную книгу.

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В Чернобыль активно приезжают украинские и иностранные туристы. За последний год он принял более 50 тысяч посетителей. В ноябре 2016 года разрушенный четвертый энергоблок накрыли саркофагом. Он будет защищать от радиации на протяжении 100 лет.

Также до 2028 года продлится процесс снятия блоков ЧАЭС с эксплуатации. Он будет включать окончательное закрытие, консервацию и демонтаж энергоблоков. А объект «Укрытие» собираются превратить в экологически безопасную систему.

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Теги: #ЧАЭС#саркофаг#саркофаг над ЧАЭСпогода в Киеве