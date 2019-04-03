В лесах Харьковской области начался "сезон тишины"

Лица, которые нарушили требования, будут привлечены к ответственности.

В период с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства области запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства.

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Среди запрещенного – санитарная вырубка леса, стрельбы, взрывные работы, фейерверки, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах, использование моторных маломерных судов, передает slk.kh.ua.

Лица, которые нарушили требования, будут привлечены к ответственности согласно ст. 87 Куоап и наложены на них административное взыскание в виде штрафа от 30 до 50, а на должностных лиц – от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Справка. «Сезон тишины» – это природоохранное мероприятие, введенное в Украине на законодательном уровне (ст. 39 закона «О животном мире»). Целью такого мероприятия является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных во время их размножения. Такой проект способствует воспроизводству популяции лесных зверей и птиц, обеспечивает рост и многообразие, спокойное развитие фауны в лесах.