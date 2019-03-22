Ай-ай, звездонос и окапи: уникальные животные нашей планеты (видео)

Необыкновенный мир животных очень разнообразен и богат. Природа никогда не повторяет дважды свои творения, она движется вперед, создавая все новые виды животных.

Иногда остается только удивляться, насколько необычные создания существуют на нашей планете.

Предлагаем вам подборку уникальных животных нашей планеты.

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Звездонос

Необычный крот, который питается насекомыми. Оригинальности ему придает мясистый нос с 22 розовыми щупальцами. Также крот кичится чешуйчатыми лапами и толстым, водоотталкивающим хвостом.

Ангорский кроль

Один из древнейших и пушистых пород кроликов. Среди них встречаются особы с длиной шерсти до 80 сантиметров. Шерсть кролика очень ценная - из нее можно сделать много вещей, от носков до нижнего белья.

Комондор

Венгерская овчарка комондор - является одной из самых крупных собак в мире. Рост у собак достигает более 80 см, а длина шерсти может достигать одного метра. Длинная шерсть сворачивается в своеобразные шнурки, которые делают собаку еще более обширным и интересным.

Панголини

Панголини – необычные млекопитающие, которые проживают в южных регионах Африки и Азии. Все тело животного покрыто ромбовидными пластинами, которые налегают друг на друга, словно чешуя рыбы. Как правило, они одиночки и ночные животные, которые живут в норах.

Ай-ай

Ай-ай - это самое большое животное из ночных приматов, которое живет на Мадагаскаре. Питается животное, как и дятлы - червячками и личинками, которые приобретает тонкими пальцами. Одно из самых редких животных.

Окапи

Окапи является редким видом парнокопытных животных из семейства жирафовых. Животные одиночки, ведут дневной образ жизни, их можно встретить парами только в брачный период. Беременность у окапи длится 450 дней.

Как ранее сообщал УНИАН, на Тайване заметили хищника, который считался вымершим. Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад, однако официально вид признали вымершим только в 2013 году.