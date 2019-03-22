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Ай-ай, звездонос и окапи: уникальные животные нашей планеты (видео)

15:52, 22 марта 2019
Экология
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Предлагаем вам подборку уникальных животных нашей планеты.

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Звездонос

Необычный крот, который питается насекомыми. Оригинальности ему придает мясистый нос с 22 розовыми щупальцами. Также крот кичится чешуйчатыми лапами и толстым, водоотталкивающим хвостом.

Ангорский кроль

Один из древнейших и пушистых пород кроликов. Среди них встречаются особы с длиной шерсти до 80 сантиметров. Шерсть кролика очень ценная - из нее можно сделать много вещей, от носков до нижнего белья.

Комондор

Венгерская овчарка комондор - является одной из самых крупных собак в мире. Рост у собак достигает более 80 см, а длина шерсти может достигать одного метра. Длинная шерсть сворачивается в своеобразные шнурки, которые делают собаку еще более обширным и интересным.

Панголини

Панголини – необычные млекопитающие, которые проживают в южных регионах Африки и Азии. Все тело животного покрыто ромбовидными пластинами, которые налегают друг на друга, словно чешуя рыбы. Как правило, они одиночки и ночные животные, которые живут в норах.

Ай-ай

Ай-ай - это самое большое животное из ночных приматов, которое живет на Мадагаскаре. Питается животное, как и дятлы - червячками и личинками, которые приобретает тонкими пальцами. Одно из самых редких животных.

Окапи

Окапи является редким видом парнокопытных животных из семейства жирафовых. Животные одиночки, ведут дневной образ жизни, их можно встретить парами только в брачный период. Беременность у окапи длится 450 дней.

Как ранее сообщал УНИАН, на Тайване заметили хищника, который считался вымершим. Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад, однако официально вид признали вымершим только в 2013 году.

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Теги: #экология#животные#собаки#древнее животное