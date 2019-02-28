На Тайване заметили хищника, который считался вымершим

Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад, однако официально вид признали вымершим только в 2013 году.

Подвид леопарда, который считается вымершим, дымчатый леопард Тайваня, был замечен несколькими свидетелями в пустыне на юго-востоке Тайваня.

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Животное заметили рейнджеры из села Алании на скале в городке Дарен округа Тайдун, передает "Новое время" со ссылкой на Taiwan News. Као Чен-ли, президент Ассоциации развития общин Австронезии и глава деревни племени пайван, сказал, что в июне 2018 года в селе Алании была создана группа рейнджеров для патрулирования районов. Неожиданно две разные группы рейнджеров заметили в дикой природе животное, которое племя пайван называет "ли'уляджо". На Западе этот хищник известен как тайваньский дымчатый леопард или дымчатый леопард Формози.

Один из членов команды рейнджеров ярко описал, как он видел леопарда, который лез на дерево, прежде чем подняться на скалу, чтобы охотиться на коз. Другой член команды рассказал, что видел леопарда, который пронесся мимо скутера, перед тем как подскочить к дереву и скрыться.

После наблюдения этого невероятно редкого и священного для племени животного Као сказал, что жители села Алании провели собрание племени и решили запретить посторонним охотиться в этом районе. Старейшины села Алании также попросили Лесное бюро Тайваня прекратить заготовку леса в районе. При этом племя решило не вспоминать точную дату встреч с леопардом.

Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад, однако официально вид признали вымершим только в 2013 году.

Известный эколог, профессор факультета наук о жизни университета Тайдун Лю Чиуни сказал, что привычки дымчатого леопарда сильно усложняют охоту на него. Поэтому тот факт, что ни один из них не был пойман охотниками за последние годы, неудивителен. Однако, Лю признал, что когда он говорил с охотниками в 1998 году, некоторые из них заявили, что они ловили леопардов этого вида, но сожгли их тела, опасаясь преследования по закону об охране дикой природы.