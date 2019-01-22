На дне Большой Синей Пещеры нашли пластиковые бутылки

Одна из самых глубоких и удивительных подводных пещер в мире загрязнённая людьми.

О загрязнении пластиком Большой Синей Пещеры стало известно после того, как на ее дно спустились миллиардер Ричард Брэнсон, исследователь National Geographic Эрика Бергман и Фабьен Кусто, правнук известного французского исследователя Жака Кусто.

Свою досадную находку они описали в отчете по итогам своей подводного путешествия, после которого знаменитости начали настаивать, что человечеству пора "отказаться от использования пластика», пишет Newsweek.

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Большая Голубая Пещера расположена у побережья Белиза. Ее ширина около 330 метров и глубина до 140 метров. Подводная пещера входит в заказник Белизский барьерный риф, который охраняется ЮНЕСКО. Она – центр атолла, который называется Риф Лайтхаус. Большая Голубая Пещера сформировалась из известняка сотни тысяч лет назад, когда уровень моря был значительно ниже. В конце Ледникового периода уровень воды вырос на примерно 100 метров, затопив пещеру и превратив ее в одно из чудес природы. Место прославилось в 1971 году, когда Жак Кусто исследовал его и объявил одним из пяти лучших мест для подводного плавания в мире.

Новое погружение, в котором приняли участие Брэнсон, Кусто-младший и Бергман, транслировалось на Discovery Channel.

«Есть глубинные мистические монстры? Что же, реальные монстры, которые стоят перед океаном, - это изменения климата и пластик. К сожалению, мы видели на дне пещеры пластиковые бутылки, и это настоящий бич океана. Нам всем нужно отказаться от любого использования этого материала», - сказал Брэнсон после погружения.

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Newsweek пишет, что загрязнение Большой Голубой Пещеры мусором не должно удивлять. Массовое производство пластика началось в 1940-1950-х годах. В 2017 году ученые из Университета Джорджии подсчитали, что за все эти годы в мире было произведено 8,3 миллиарда тонн пластика, большая часть которого была просто выброшена в окружающую среду. Поэтому пластиковый мусор нередко находят в океане даже на глубине нескольких километров, в льдах Арктического моря и в швейцарских Альпах.