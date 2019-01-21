В Киеве откроют кладбище домашних животных

Хоронить животных на стихийных кладбищах запретят – штраф составит 1700 гривень.

Киевские власти хотят запретить хоронить животных на стихийных кладбищах и до конца 2020 года обещают организовать официальное место для погребения питомцев.

Об этом «Сегодня» рассказал врио директора департамента благоустройства столицы Тарас Панчий.

"Строительство начиналось еще очень-очень давно, еще где-то в 2003 году, уже начали осваивать средства, но приостановили строительство по неизвестным причинам. Возможно не хватило финансирования", - сказал он.

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На завершение строительства кладбища, расположенного в пригороде Киева на четырех гектарах земли, в бюджете предусмотрели 2 миллиона гривень. В 2003 году там построили административное здание и часовню, а сейчас планируется строительство крематория и колумбария - хранилища урн с прахом после кремации. Содержать кладбище будет коммунальное предприятие "Киевская городская больница ветеринарной медицины", которое и будет предоставлять ритуальные услуги.

"Для владельцев домашних животных эти услуги в любом случае будут платными, потому что город будет нести затраты, а бездомных животных будут хоронить за счет бюджета. Будет специальная статья расходов для кремации и захоронения погибших бездомных животных", – уточнил замдиректора по техническим вопросам ветбольницы Валерий Карасенко.

Завершить строительство кладбища планируют до конца 2020 года. Тех, кто и дальше будет хоронить животных за пределами кладбища, будут штрафовать минимум на 1700 гривень.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине надгробные камни с еврейских кладбищ используются как бордюры.