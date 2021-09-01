Женщина уже выставила исподнее на аукцион, чтобы перечислить деньги на исследования проблем женского репродуктивного здоровья.

Порноактриса, прославившаяся благодаря видео на сайте PornHub, запустила в стратосферу Земли нижнее белье, которое потом собирается продать на NFT-аукционе.

Об этом сообщает Daily Star.

В сотрудничестве с платформой NSFW.app и компанией Sent Into Space порноактриса Лулу (свое настоящее имя девушка не раскрывает) отправила пару трусиков на высоту больше 107 тыс. футов (порядка 32,6 км).

Потом их спустили на парашюте, после чего выставили на аукционе. На следующей неделе победитель торгов получит как само исподнее, так и их NFT-аналог.

Читайте такжеПорноактриса из Днепра сыграет богиню целомудрия в сериале (фото)Все вырученные деньги пойдут на благотворительность - деньги перечислят организации Wellbeing of Women, которая занимается исследованиями в области женского репродуктивного здоровья.

"Мы отправляли в космос множество предметов — от куриных наггетсов до наушников - но трусы мы запускаем туда впервые", — говорит директор Sent Into Space Крис Роуз.

Любопытно, что Лулу и ее партнер Лео уже не впервые участвуют в благотворительности - в 2019 году они собирали на своих видео деньги для некоммерческой организации, занимающейся уборкой пластика из Мирового океана.

Напомним, ранее в этом году в США нашли мертвой 27-летнюю звезду фильмов для взрослых Дакоту Скай.

Автор: Станислав Кожемякин