Порноактриса Чери Девилль (Cherie DeVille) рассказала, что из-за пандемии у нее начались проблемы с психическим здоровьем.
Читайте также"Коронавирус не остановит меня": звезда PornHub Райли Рид поддержала новый селфи-трендОб этом она поделилась в своей колонке на The Daily Beast.
«Я экстраверт. И как многие девушки, пришла в порно, так как открыта в общении и люблю быть с людьми. Но за время пандемии я почти все съемки проводила в одиночестве у себя дома. А в некоторые дни единственные, с кем я общаюсь, - это мои фанаты», - рассказала Девилль.
По ее словам, в связи с этим она, как и многие ее коллеги, испытывает одиночество и тревогу.
Порноактриса считает, что пандемия мешает разделять работу и личную жизнь, поскольку съемочной площадкой стал ее дом, в котором обычно она была самой собой и не играла роль из порнофильма: «Мне не хватает того самого времени на себя».
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