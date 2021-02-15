По словам Трины, ее «прекрасный» внук очень неопрятный, но трудолюбивый человек.

82-летняя британка зарегистрировала в Tinder своего 28-летнего внука Скотта Лефевера, чтобы помочь ему найти свою вторую половинку.

Об этом сообщает The Sun.

«Привет, я Трина, бабушка Скотта. Он уже почти два года холост, и я думаю, ему нужна моя помощь, поэтому я разместила здесь его анкету, чтобы он нашел себе подружку», - написала женщина в профиле родственника.

По словам Трины, ее «прекрасный» внук очень неопрятный, но трудолюбивый человек. Также она отметила, что Скотт – мастер в заваривании чая, и хотя он «не очень спортивный парень, но любит гулять».

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В анкете бабушка также указала, что будущая избранница должна обязательно уметь готовить.

В интервью журналистам мужчина рассказал, что был немного раздражен, узнав об инициативе своей бабушки. Однако позже он посмеялся над ситуацией. За пять дней с момента публикации анкеты 26 девушек заинтересовались Скоттом, но пока он не сходил ни с одной из них на свидание.

«Я ответил не всем, но с некоторыми из них поздоровался, чтобы посмотреть, что будет дальше», - признался холостяк.

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Автор: УНИАН