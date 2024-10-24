Это не приивело к критическим изменениям, однако благотворно повлияло на некоторые аспекты здоровья.

Широко известно, что употребление достаточного количества воды - залог хорошего самочувствия. Как пишет Health.com, исследования показывают, что регулярное употребление рекомендуемого количества воды может принести дополнительную пользу, например, улучшить концентрацию внимания и настроение, облегчить головную боль, способствовать здоровому старению, помочь в снижении веса и повысить спортивные результаты. При этом обезвоживание может вызвать такие проблемы, как усталость, головокружение и сухость кожи. А более серьезные симптомы предполагают мышечные судороги или слабость, а также отсутствие концентрации внимания.

Сколько воды нужно пить?

Необходимое количество воды зависит от вашего возраста, климата, в котором вы живете, физической активности. Обычно рекомендуемое количество составляет от 2 до 2,7 литров для женщин и от 2,5 до 3,7 литров в день для мужчин. Это эквивалентно более 11 чашкам воды для женщин и более 15 чашкам для мужчин. Журналист Health.com Нанна Харпер решила проверить, приведет ли увеличение ежедневного потребления воды на треть - с 6-8 стаканов в день до 11 стаканов - к заметным улучшениям в здоровье.

Результаты эксперимента

Харпер отмечает, что после 30 дней употребления воды не заметила никаких серьезных изменений в своем здоровье, однако определенные позитивные изменения в ее самочувствии все же произошли.

Видео дня

Во-первых, выработав привычку пить воду в течение дня, она постоянно поддерживала свой организм в нормальном состоянии. Раньше она пила воду только почувствовав жажду, по сути, доводя себя до обезвоживания.

Кроме того, она отметила улучшения своего состояния во время занятий спортом. Употребление большего количества воды повысило ее выносливость и комфорт во время тренировок.

Кроме того, она заметила снижение как частоты, так и силы головных болей в те дни, когда пила больше воды, особенно если она пила больше воды несколько дней подряд.

Также, отмечает женщина, питье воды в течение дня улучшило ее сон.

"Раньше у меня была привычка ненадолго просыпаться ночью, чтобы глотнуть воды. Как только я начала пить больше воды в течение дня, я обнаружила, что могу проспать всю ночь, не хватаясь за воду на тумбочке", - говорит она.

Однако, когда речь заходила об уровне энергии, пользы от употребления воды не было никакой, говорит она. Глоток холодной воды мог помочь ей взбодриться на какой-то момент, но в целом употребление воды не улучшало общий уровень энергии.

Ранее УНИАН объяснял, почему после 50 лет нужно пить больше воды.

Вас также могут заинтересовать новости: