Жених нарушил единственную просьбу, которая была у невесты относительно свадебной церемонии.

В то время, как некоторые свадьбы проходят гладко, другие заканчиваются полной катастрофой. Для одной невесты ее важный день был полностью испорчен, когда ее новый муж совершил странный и неуважительный поступок.

Как говорится в материале Mirror, невеста была настолько шокирована действиями своего партнера, что потребовала развод на следующий день после того, как он нарушил ее просьбу не делать этого и ткнул ей в лицо свадебный торт, когда пришло время его разрезать.

Вместо того, чтобы уважать ее желание, жених сделал нечто еще худшее: схватил ее за голову и толкнул лицом в торт.

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В сообщении, отправленном в колонку советов Slate’s Dear Prudence, невеста написала: "Я вышла замуж незадолго до Рождества и надеюсь, что разведусь или аннулирую брак к концу января… мое единственное твердое правило заключалось в том, чтобы он не тыкал мне в лицо тортом. Вместо этого он схватил меня за затылок и опустил мою голову в торт. Это было запланировано, поскольку торт был уничтожен, а у него были кексы в качестве запасного варианта".

Она добавила: "Я ушла. На следующий день я сказала ему, что мы расстаемся", при этом девушка отмечает, что родные и друзья уговаривают ее не спешить с решением.

"Они говорят, что я слишком остро реагирую из-за моих проблем, потому что у меня сильная клаустрофобия после автомобильной аварии много лет назад, и я совершенно запаниковал, когда меня засунули в торт и держали там. Они также продолжают говорить мне, что я люблю его – хотя сейчас я совсем этого не чувствую – и что он любит меня, а это значит, что нельзя сдаваться при первом же препятствии… Они настолько едины и уверены в своей правоте, что совершаю ужасную ошибку, что задаюсь вопросом, правы ли они", - говорит девушка.

Комментаторы посоветовали девушке продолжать развод, несмотря на просьбы отменить его, поскольку действия ее мужа были "красным флагом". Они написали в ответ: "Все уверены, что вы совершаете ошибку, но не им приходится каждый день просыпаться с мужчиной, поведение которого их сильно отталкивает. Так что вам нужно только слушать себя. Я думаю, то, что он сделал, было тревожным сигналом о неуважении к вам и вашим желаниям. Отметьте в уме, кто из ваших близких, похоже, не ценит ваше счастье, и продолжайте развод".

Странное поведедение партнеров

УНИАН писал о том, женщина вынудила мужчину сбежать со свидания через окно в туалете. Свидание превратилось в кошмар, когда дело дошло до заказа блюд в баре.

Женщина рассказала, что свидание проходило в небольшом устричном баре. Порцию из 12 устриц здесь предлагают за 15 долларов. В начале свидания женщина заказала одну тарелку, но потом - еще три. Всего она съела 48 устриц, причем каждую она высасывала с громким хлюпаньем, что очевидно очень не понравилось кавалеру.

"Когда шла четвертая порция, он смотрел на меня безумно, но мне было все равно. Это было так хорошо", - вспоминает женщина.

Когда все 48 устриц были съедены, женщина заказала блюдо из крабов и красного картофеля. В конце концов, когда официант принес чек, мужчина, который, по ее словам, заказал только один напиток, пошел в туалет, но оттуда больше не вернулся. Женщине в итоге пришлось заплатить 184 доллара, не считая чаевых.

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