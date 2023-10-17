Кулинар заинтриговал поклонников.

Украинский ресторатор и победитель пятого сезона проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко женился. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он официально оформил отношения с финалисткой Нацотбора на Евровидение-2023 Викторией Родко. Известно, что девушка является участницей группы OY Sound System, а также она участвовала в шоу "Голос країни-13".

"Счастье любит тишину и когда о нем молчат", - подписал фото Клопотенко.

Видео дня

Стоит отметить, что такая новость стала шоком для его поклонников, ведь Евгений скрывал свою личную жизнь. Все, что известно - он человек свободных взглядов.

Однако как выяснилось позже, свадебные фотографии - это пранк. Клопотенко и Родко сыграли молодоженов в видео для сбора средств на помощь Украине.

Ранее стало известно о том, что вышла замуж старшая дочь Валерия Меладзе. Церемония бракосочетания состоялась в Грузии. На свадьбе присутствовал и звездный отец, однако его супруги Альбины Джанабаевой не было.

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