Нередко кофе или чай оставляют коричневые следы на чашке, которые выглядят не эстетично. Оказывается, с такими пятнами очень легко справиться.

Кофе и чай - одни из самых любимых напитков многих: ими украинцы любят согреваться в холодный сезон, угощать гостей, пробовать новые комбинации смесей в общественных заведениях или на прогулках.

Именно чай или кофе помогают нам проснуться утром из-за содержания кофеина, однако за любовь к этим напиткам часто приходится платить "не эстетичными" чашками. Каждый знает, что если вовремя не помыть свою чашку после чая или кофе, или же отвлечься и забыть о напитке, за это придет расплата в виде неприятных коричневых следов на посуде.

Они появляются из-за действия танина - окислителя растительного происхождения, который содержится в этих напитках. Именно он окрашивает середину вашей чашки в неприятный цвет. Британские эксперты от My Financial Society назвали действенную смесь дешевых растворителей, которые способны справиться даже с довольно устаревшими пятнами за 10 минут, пишет Express.

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Речь идет о сочетании пищевой соды и уксуса. Такая бесхитростная комбинация способна справиться не только с коричневыми следами в чашке, но и с засоренной канализацией, грязными кастрюлями или другой посудой, которую не выходит отмыть.

"Просто возьмите белый уксус и пищевую соду... Это дешево, эффективно и просто", - говорится в сообщении.

Эксперты советуют смешать уксус с пищевой содой в пропорции 1 к 0,5. то есть следует использовать примерно половину количества соды по сравнению с количеством уксуса. Например, на 2 ложки уксуса берем 1 ложку соды. Эту смесь наливаем в чашку, кастрюлю и т. д. и даем настояться 10 минут. Затем тщательно промываем посуду горячей водой. Результат будет мгновенный, вы сразу увидите, как ваша посуда избавилась от неприятных на вид следов, уверяют эксперты.

Также они советуют, чтобы избежать постоянной заботы отмывать чашки от чая и кофе, лучше заваривать эти напитки не сразу в посуде, а в кастрюле. Также можно чаще полоскать горло содой, как при болезни, чтобы уменьшить влияние танина на вашу белоснежную улыбку.

Лишняя чашка кофе поможет не набрать вес - что обнаружили ученые

Недавно группа исследователей выяснила, что кофе не по слухам может повлиять на вес человека. Если выпивать дополнительную чашку кофе в день (без добавления сахара, молока, и других калорийных примесей), это может помочь не набрать лишний вес.

Было обнаружено, что группа людей, которая пила дополнительную порцию кофе ежедневно, за 4 года наблюдений набрала в весе на 0,12 кг меньше, чем ожидали ученые. Подробнее о связи между кофе и снижением веса читай здесь.

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