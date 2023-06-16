После этого еще и родители невесты и жениха рассорились.

В Индии произошел довольно курьезный случай на свадьбе: невеста отказалась выходить замуж. А все потому, что жених был пьян.

Но и на этом история не закончилась, женщина в ярости пожаловалась на возлюбленного в полицию и потребовала от него заплатить за сорванный праздник, сообщает Times of India.

Торжественное мероприятие пришлось отменить из-за того, что жених напился в день свадьбы - шатался и щел неуверенно во время проведения традиционного ритуала джаймала. Это привело невесту в ярость.

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И вишенкой на торте в этом скандале стала ссора между семьями жениха и невесты: родственники последней потребовали вернуть деньги, потраченные на свадьбу. После неудачных попыток договориться они обратились в полицию.

Жених был задержан правоохранителями и отпущен лишь после того на свободу, как он вернул потраченные деньги на сорванное из-за его выходки свадебные торжество.

Мать "распекли" в сети за наряд на свадьбе сына

Ранее женщину резко раскритиковали в сети за то, что надела свадебное платье на свадьбу своего сына. Ее пристыдили после того, как один из юзеров поделился снимками ее объявления о продаже этого платья.

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