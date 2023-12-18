Исследования показывают, что чай обладает антиоксидантными свойствами.

Чай не только отлично согревает холодными зимними вечерами, он также имеет множество преимуществ для поддержания вашего здоровья.

По словам дипломированного диетолога Даниэль Крамбл Смит, этот напиток повышает гидратацию организма и богат антиоксидантами, пишет usatoday.com.

Чай - полезные свойства

Исследования показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в чае, могут предотвращать и лечить такие заболевания человека, как сердечно-сосудистые, а также замедлять старение и бороться с диабетом.

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Также диетологи отмечают, что регулярное употребление чая или другого теплого напитка по утрам может улучшить работу кишечника.

Какой чай самый полезный

По словам Крамбл Смит, зеленый чай обладает лучшими антиоксидантными свойствами, поскольку содержит больше полифенолов, несколько видов катехинов, группу флавоноидных соединений. Потому зеленый чай может уменьшить воспаление и помочь поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и обмен веществ.

Согласно исследованию, опубликованному в BioMed Research International, зеленый чай также полезен для здоровья полости рта и неврологических функций. Кроме того, он содержит L-теанин, аминокислоту, которую многие используют для улучшения стрессовых расстройств, улучшения настроения и гигиены сна. Исследования показывают, что прием L-теанина может улучшить внимание, рабочую память и исполнительные функции.

Черный чай, согласно проведенным исследованиям, может принести пользу здоровью кишечника благодаря содержанию активных полифенолов, таких как теафлавин.

Можно ли пить чай каждый день

Диетологи отвечают, что можно, однако, при этом необходимо следить за общим потреблением кофеина в течение дня. Так, например, в чашке кофе содержится около 100 миллиграммов кофеина, в черном чае - 47 миллиграммов кофеина, в зеленом чае - 28 миллиграммов, а в черном чае без кофеина - 2 миллиграмма кофеина.

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