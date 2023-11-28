Приготовить их можно из простых ингредиентов, не прилагая особых усилий.

Новый год и Рождество уже близко, а с ними и обязательные вечеринки. Чтобы без проблем влезть в нарядное платье и выглядеть в нем идеально, попробуйте эти пять напитков, которые не только согреют вас холодными вечерами, но и помогут сбросить лишние килограммы.

Как пишет Times of India, эти напитки также богаты полезными веществами, а приготовить их можно из простых ингредиентов, не прилагая особых усилий.

​​Тёплая вода с лимоном и мёдом​

Как приготовить: Смешайте теплую воду с соком половины лимона и чайной ложкой меда.

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Польза: Лимон является хорошим источником витамина С и может помочь улучшить обмен веществ. Мед добавляет естественную сладость и содержит антиоксиданты.

​​Чай с корицей​

Как приготовить: добавьте палочку корицы или молотую корицу в горячую воду.

Польза: Корица может помочь регулировать уровень сахара в крови и контролировать тягу к еде. Она придает чаю теплый, успокаивающий вкус.

Молоко с куркумой ​

Как приготовить: смешайте порошок куркумы с теплым молоком. Для аромата добавьте щепотку черного перца и немного меда.

Польза: куркума обладает противовоспалительными свойствами, а черный перец может улучшить усвоение куркумина, активного соединения куркумы. Этот напиток успокаивает, его можно пить перед сном.

​​Зеленый чай​

Как приготовить: залейте листья зеленого чая или пакетик зеленого чая горячей водой на несколько минут.

Польза: Зеленый чай содержит антиоксиданты и катехины, которые способствуют снижению веса за счет ускорения метаболизма. Он также имеет низкую калорийность.

Имбирный чай

Как приготовить: отварите нарезанный имбирь в воде, процедите и при желании добавьте немного меда.

Польза: имбирь обладает противовоспалительными свойствами и может помочь улучшить обмен веществ. Он также может помочь в пищеварении.

Ранее диетологи рассказали, что происходит с телом, когда вы пьете зеленый чай.

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