Перед выполнением задачи не забудьте включить секундомер.

Если хотите проверить уровень своего интеллекта, внимательности и сообразительности - попробуйте справиться за 11 секунд с веселой головоломкой.

Головоломка, опубликованная Bright Side, нелегкая. На рисунке изображен завтрак семьи, и очень быстро нужно найти ошибку, которая есть на картинке, пишет jagranjosh.com. Вам нужно будет "включить" логику.

На изображении вы можете увидеть много персонажей, в том числе мужчину и женщину и детей, сидящих за одним столом. Стоит отметить, что все они в разных позах, и каждый из них чем-то занят. Чтобы найти ошибку, вам нужно быть очень внимательными.

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Не забудьте следить за временем, но даже если не справитесь за 11 секунд - и не думайте сдаваться. Попробуйте еще, и у вас должно все получиться.

Возможно, у вас больше нет времени для того, чтобы решать головоломку - в таком случае мы раскроем вам правильный ответ. Ошибка в том, что мальчик перемешивает свой напиток не ложкой, а ножом.

Интересные новости о головоломках - прочтите это сейчас

Ранее была опубликована головоломка, благодаря которой якобы можно было определить, идеальное у вас зрение или нет. Люди с идеальным зрением могут за менее чем 20 секунд заметить три яблока, которые "спрятаны" среди помидоров.

Главное - не нервничайте и воспользуйтесь секундомером, чтобы определить точное время, за которое вы смогли справиться с задачей.

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