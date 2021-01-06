Панды бывают довольно эмоциональны / иллюстрация REUTERS
В Китае камеры наблюдения застукали черно-белых мишек за любовной игрой.
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Как говорится в сюжете ТСН, в парке дикой природы на северо-западе страны проживает более сотни панд. Ученые не вмешиваются в их жизнь, но наблюдают за привычками этих животных через камеры.
Одна из таких и запечатлела поцелуй между парой панд. Ученые убеждены, что большие медведи целуются, чтобы показать свою любовь.
В китайском парке дикой природы сняли поцелуй гигантских панд
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