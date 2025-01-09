Кричать время от времени можно, но вы должны понимать, что это может иметь долгосрочные негативные последствия, предупредила детский психолог.

Почти каждый родитель в какой-то момент теряет самообладание по отношениюк своим детям, а это значит, что крик может быть неизбежным.

Это касается даже экспертов по воспитанию детей, таких как Бекки Кеннеди, детского психолога, закончившего Колумбийский университет. Кеннеди, у которой трое детей, призналась, что может иногда кричать на детей, например, когда они задерживают сборы в школу утром, из-за чего она опаздывает на работу, пишет CNBC.

"Мы доходим до какого-то кульминационного момента... я просто кричу на своего ребенка: "Что с тобой не так? Ты ничего не делаешь [о чем я прошу]"… или "Ты такой эгоист. Из-за тебя я опоздаю. Ты превращаешь меня в монстра. Почему вы не можете слушать с первого раза?", - поделилась специалист.

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Кричать время от времени можно, сказала Кеннеди, но это может иметь долгосрочные негативные последствия. Маленькие дети могут ошибочно принять кратковременную вспышку гнева родителей за нечто более серьезное и постоянное. Вот почему родителям нужно быстро извиниться и назвать чувства, которые заставили их выйти из себя, сказала Кеннеди. Она называет этот процесс "исправлением", и он призван успокоить ребенка - дать ему понять, что родители любят его, даже когда злятся, и смоделировать позитивное, ответственное поведение.

"Я беру на себя ответственность за свое поведение. Я рассказываю своему ребенку историю, чтобы он понял, что произошло, и говорю о том, что я бы сделала по-другому в следующий раз", - сказала Кеннеди.

Психолог привела пример того, как может выглядеть "исправление" ситуации после крика: "Я накричала на тебя - ты наверное испугался. Ты ни в чем не виноват, я стараюсь, чтобы быть спокойнее. Извини".

Когда вы говорите детям, что ваш крик никогда не является их виной, это не должно освобождать их от плохого или неуважительного поведения, сказала она. Напротив, это способ научить их, что они не несут ответственности за чьи-то действия, хорошие или плохие.

"Говорить ребенку "Ты заставляешь меня кричать, ты превращаешь меня в монстра", на самом деле означает возлагать на него ответственность за ваши навыки управления своими чувствами", - объяснила психолог.

Родителям, которые склонны к неожиданным вспышкам крика, следует поработать над тем, чтобы распознать, что вызывает у них разочарование, чтобы они могли отступить и сдержаться, прежде чем кричать, рекомендовала Кеннеди.

Управлять собой в присутствии детей может быть сложно, но в конечном итоге обретение большего контроля над своими чувствами в расстраивающих ситуациях вознаграждается, сказала детский психолог Това Кляйн.

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