Этот тест по картинкам поможет вам посмотреть на себя с несколько иной стороны.

По мнению психологов, наши любимые формы и очертания могут многое рассказать о наших скрытых чертах характера - именно так работает тест по психологии рисунка. Посмотрите на картинку и выберете солнце, которое кажется вам наиболее привлекательным - посмотрите, что говорит о вас этот короткий психологический тест.

Тест по картинкам - выберите одно солнце

Солнце №1

Ваша особая черта характера - вы всегда на позитиве и ищете пути самосовершенствования. Вас нелегко обескуражить, и вы намерены всегда стоять на своем. Ваш стакан определенно "наполовину полон".

Такой подход к жизни делает вас не только выносливым, но и отличным другом, способным поддержать близкого в любой ситуации. Также вы весьма открыты, но иногда держите себя в руках, чтобы не обидеть других. Это позволяет вам отсеивать людей, которые вас окружают, и в результате у вас остается всего несколько по-настоящему хороших друзей.

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Солнце №2

Действительно важными для вас являются две вещи - личное пространство и уважение со стороны сверстников и близких. Вы - скорее интроверт, чем экстраверт, не отстраняетесь от других людей, а просто более сдержанны.

Вы цените такие простые и хорошие черты, как честность и доброта, и всегда готовы прийти на помощь своим друзьям. Поэтому вам следует остерегаться людей, использующих вас в своих корыстных целях. Всегда доверяйте своему шестому чувству - оно выведет вас из подобных ситуаций.

Солнце №3

Если ваш выбор пал на солнце под номером 3, то вы умны, очень любопытны и смелы, когда дело касается новых приключений и знаний.

Также вы очень честны и прозрачны, непредвзяты и стараетесь не затуманивать свои суждения. Вы - прирожденный лидер и проводник для других. Люди в значительной степени полагаются на ваше чувство добра и зла и ценят ваше мнение.

Солнце №4

Отличительная черта вашей личности - бесконечная энергия и неугомонность.

Вас разрывает сотня идей одновременно. Вы всегда готовы решать новые задачи и испытываете настоящий восторг от возможности попробовать что-то новое.

Вы излучаете любовь к жизни, которую стараетесь прожить на полную катушку. И это делает вас человеком с большими жизненными целями, главное - не отвлекаться на посторонние вещи.

Солнце №5

Вы имеете незаурядную способность и желание помогать другим в решении их проблем. Вы любите протягивать руку помощи нуждающимся, и иногда может показаться, что у вас комплекс героя - ведь кто еще может спасти этот мир, как не вы?

Вместе с тем вы - луч света и вдохновения в жизни других людей. Очень умный человек, но не всегда делитесь своими мыслями с другими.

Солнце №6

Люди, которые выбирают солнце под номером 6, как правило, радостные, веселые и умеют наслаждаться каждой мелочью в жизни. Любое препятствие на вашем пути воспринимается как еще один повод узнать что-то новое.

Вы не уклоняетесь от конструктивной критики и всегда сохраняете сердечное и веселое отношение к окружающим. Люди воспринимают вас как человека, заслуживающего доверия, и как человека, обладающего большими лидерскими качествами.

Солнце №7

Вас легко вдохновляют новые цели, и вы прилагаете много усилий для их достижения, но обычно таких целей у вас бывает слишком много - жизни не хватит, чтобы осуществить их все. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши главные мечты осуществились, то нужно определить, какие из них являются для вас наиболее важными.

Другие люди видят в вас энергичного и настойчивого человека, который не знает, когда нужно остановиться. Вместе с тем, вы оказываете положительное влияние на окружающих.

Солнце №8

Если вы выбрали солнце №8, то вы - необычайно терпеливый человек. Вашему терпению можно позавидовать, вы не держите обид и вас нелегко обидеть. Как личность, вы невероятно зрелы, любите все обдумывать и избегать ошибок.

Для вас важны любовь и другие чувства, но они, как правило, отходят на второй план по сравнению с вашим рациональным умом и интеллектом.

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