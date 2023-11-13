Исследователи обнаружили, что то, как человек смеется, говорит о его чертах характера. Вы громко смеетесь? Хихикаете? Прикрываете рот во время смеха? Читайте дальше, чтобы узнать о разных типах смеха и чертах личности, которые с ним связаны.
Как вы смеетесь - тест на характер и личность
1. Вы громко смеетесь
Если вы привыкли громко смеяться, то это говорит о вашем бесстрашии, смелости и уверенности. Кроме этого, можно сказать, что вы:
- несколько равнодушны к чужим мнениям и четко преследуете свои цели, а ваша решительность поражает;
- живете полной жизнью и жизнерадостны, а ваш смех - всегда искренний;
- обычно вы не лжете;
- свой авантюрных дух раскрываете в приключениях.
И да - вам нравится смеяться везде и всюду.
2. Вы хихикаете, но смеетесь вволю
Если вы хихикаете, то вы - застенчивый, сдержанный и несколько робкий человек. Да, вы много смеетесь, но кажетесь застенчивым.
Кроме этого, вы:
- избегаете внимания - вы его не любите;
- наслаждаетесь, но остаетесь внимательным;
- вам нравятся только определенные люди, которые заслуживают доверия.
И да - вы несколько умнее других.
3. Смеетесь, прикрывая рот
Если вы прикрываете рот рукой и смеетесь, это свидетельствует о том, что вы уникальны и имеете собственные прихоти.
Кроме этого, вы:
- очень внимательный человек, который все замечает - то, на что большинство людей не обращают внимания, вы наверняка видите;
- вы любите наблюдать за тем, что происходит вокруг вас;
- вам нравятся мелочи.
Только люди, которые похожи на вас, могут понять ваше чувство юмора.
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