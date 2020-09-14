Пользователи назвали позу Путина во время встречи "вассальской" и объяснили ее тем, что Лукашенко рассчитывал на денежную помощь от России.

Пользователи социальных сетей высмеяли сегодняшнюю встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Фотографии со встречи разлетелись мемами по соцсетям.

Пользователи назвали позу Путина во время встречи «вассальской» и объяснили ее тем, что Лукашенко рассчитывал на денежную помощь от России. В пользу этой версии они указали на упоминания им России как «старшего брата» и благодарность Путину.

Бывший журналист и нардеп Мустафа Найем припомнил, что в подобной ситуации, во время Революции достоинства, был Виктор Янукович, который также просил у Путина денег.

В итоге Янукович оказался в Ростове, а теперь на его место метит Лукашенко.

Были и такие, кто сравнил Лукашенко с жалким псом из известного мема.

Пользователи также предположили, что Лукашенко может быть посланником тайной организации Tenet из фильма Кристофера Нолана «Довод» (по сюжету сложенные ладони были кодовым жестом, который использовали персонажи)

Пользователи сети вспомнили и про популярное прозвище Лукашенко "Усатый таракан", а также прозвище "Моль", которое носил Путин во время службы.

Также пользователи вспомнили фильмы "Брат" Алексея Балабанова, в котором персонаж Сергея Бодрова просил у своего старшего брата деньги.

Были и другие смешные мемы, показывающие то, как Лукашенко "лег" под Путина.

Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи

14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры Лукашенко и Путина состоятся в формате "сам на сам". Лидеры стран рассмотрят ряд вопросов, в том числе «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси

После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.

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Автор: УНИАН