Отец умер 12 лет назад, но сын решил, что документы покойного могут сослужить службу.

Во Львове поймали лишенного прав таксиста, который пытался обмануть полицейских. Он ездил по городу с водительским удостоверением отца, умершего 12 лет назад.

Как рассказали в отделе информационной политики Львовской областной прокуратуры, ранее 47-летнего местного жителя уже задерживали - за вождение в пьяном виде - и лишили прав.

Однако мужчина неофициально подрабатывал таксистом, так что не хотел терять заработок. Он взял водительское удостоверение своего покойного отца и приклеил к нему собственное фото.

В апреле находчивого таксиста остановили патрульные. Водитель нарушил правила дорожного движения, но во время проверки документов оказалось, что не только их.

Читайте такжеВ Киеве водитель мусоровоза оригинально наказал "героя парковки"Правоохранители открыли уголовное производство по факту подделки водительского удостоверения и использования заведомо поддельного документа (ч.ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины).

Водитель признал свою вину, и прокуроры заключили с ним соглашение. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы, а на основании ст. 75 УК Украины осужденного с испытательным сроком освободили от отбывания наказания.

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Автор: Катерина Комолова